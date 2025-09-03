Gominho tem presente deixado por Preta Gil furtado e reage de forma inusitada

Apresentador perdeu óculos de grife, mas surpreendeu fãs com mensagem positiva

O apresentador Gominho relatou nas redes sociais ter passado por uma situação inesperada. Ele contou que teve furtado um óculos de grife que havia ganhado da amiga Preta Gil, mas surpreendeu os seguidores com a forma como reagiu ao episódio.

“Quem pegou meu óculos da Gucci que Preta me deu 3 anos atrás hoje no samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e na vida a gente é o que a gente faz!!”, escreveu no X (antigo Twitter).

A publicação gerou grande repercussão entre os fãs, que pediram para ele divulgar a foto do acessório. Gominho, no entanto, demonstrou leveza: “Já foi! Só vem coisas novas”, respondeu. Em outro momento, citou até a música Devolva-me, de Adriana Calcanhotto.

Homenagem a Preta Gil

O episódio aconteceu dias depois de Gominho emocionar os seguidores ao mostrar sua nova casa, decorada com quadros e retratos de Preta Gil.

“Espalhando ela pelos cantinhos da casa nova”, escreveu nos stories. Já em uma publicação no feed, compartilhou um carrossel de fotos, incluindo uma ao lado de um quadro da cantora. “E entre um dia e outro. É o amor que me faz ser”, disse.

Nos comentários, seguidores elogiaram a homenagem: “Ai que coisa mais linda esse quadro”, escreveu uma fã. “Ficou lindo!”, acrescentou outra.

