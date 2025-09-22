Governo convoca aprovados em processo seletivo da Educação; confira a lista completa

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial, a convocação de candidatas aprovadas no processo seletivo simplificado para contratação temporária por análise de títulos, destinado ao atendimento da Educação Especial.

Foram convocadas as candidatas Bárbara Karine Menezes Silva (125ª colocada) e Madalena Cristiane Ferreira de Lima (126ª colocada), para o cargo de Assistente Educacional – Porto Acre – Rural.

De acordo com o edital, as aprovadas deverão comparecer até o dia 2 de outubro de 2025, no horário das 07h30 às 13h30, ao Núcleo de Educação de Porto Acre, localizado na Rodovia AC-10, Km 29, para entrega de documentos e assinatura do contrato.

A lista de documentos exigidos é extensa e inclui foto 3×4, documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral), Carteira de Trabalho, diploma ou declaração de conclusão do curso exigido, além de comprovantes relacionados a cursos na área da Educação Especial, certidões, declarações específicas, comprovante de residência, tipagem sanguínea e atestado médico pré-admissional. As declarações necessárias estão disponíveis no site oficial da SEAD (https://sead.ac.gov.br/comunicado/).

Para mais informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato diretamente com a SEE pelos telefones (68) 3213-2331 ou 3213-2332.