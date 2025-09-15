Governo divulga resultado final da investigação social do concurso público do Detran; confira

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou o resultado final da investigação social e criminal do concurso público destinado ao provimento de cargos de agente de autoridade de trânsito e fiscalização, analista de trânsito e assistente de trânsito. O edital foi divulgado pela AOCP, banca organizadora do certame.

A lista final confirma os candidatos considerados indicados na etapa anterior, divulgada em 14 de agosto, sem alterações. O resultado contempla candidatos de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e outros municípios.

Os concorrentes podem acessar o site da AOCP para consultar as respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar. O prazo para verificação é de até 10 dias corridos, contados a partir da publicação do edital.

Com a finalização desta etapa, o concurso segue para homologação e posterior convocação dos aprovados conforme a necessidade do órgão. O Detran/AC reforçou que todas as fases seguem critérios estabelecidos no edital e na legislação vigente.

Confira abaixo na íntegra:

diário detran