Governo divulga resultado provisório de perícia médica do concurso da Educação; veja lista

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (25) o resultado provisório da perícia médica dos candidatos com deficiência que concorrem às vagas do concurso público da Educação.

De acordo com o Edital nº 033 SEAD/SEE, de 24 de setembro de 2025, a análise foi feita por uma equipe multidisciplinar e considerou a compatibilidade das deficiências declaradas pelos candidatos com as atribuições dos cargos ofertados. O processo segue os critérios estabelecidos no Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a política nacional para a integração da pessoa com deficiência.

Foram divulgados os nomes, números de inscrição, cargos e cidades de lotação dos candidatos considerados compatíveis para prosseguir no certame. A lista completa pode ser consultada no próprio Diário Oficial do Estado.

O concurso da SEE é um dos mais aguardados do ano e prevê a contratação de profissionais para diferentes áreas da rede estadual de ensino. O resultado da perícia é uma das etapas obrigatórias para candidatos que concorrem às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD).

Conforme o edital, os participantes têm direito a interpor recurso contra o resultado provisório, dentro do prazo estabelecido no cronograma do concurso.

Veja a lista:

Resultado