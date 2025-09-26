26/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Governo do Acre amplia recursos da merenda escolar indígena, que crescem mais de 150%

Número de municípios atendidos aumenta e cardápio ganha novos itens regionais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Secretaria de Estado de Educação do Acre reforçou o investimento na merenda escolar destinada às comunidades indígenas, ampliando os recursos em 151,79% em relação a 2023. O aumento inclui alimentos produzidos por agricultores familiares e segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Este ano, seis municípios recebem a ação: Tarauacá, Mâncio Lima, Feijó, Assis Brasil, Sena Madureira e Porto Walter, além de diversas terras e aldeias indígenas de diferentes etnias, como Jaminawa, Ashaninka, Nukini e Huni Kui. Em comparação, em 2023 apenas quatro municípios foram contemplados.

Criança indígena/Foto ilustrativa

Além da expansão territorial, o cardápio escolar ficou mais diversificado. Os itens tradicionais foram mantidos, e agora incluem milho verde em espiga e polpas de frutas regionais, como cajá, buriti, cupuaçu, acerola e maracujá. A expectativa do Governo é beneficiar mais de 40 escolas, alcançando quase 2 mil pessoas, indo além das comunidades escolares indígenas.

A Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos do Acre (Catrapoacre) é responsável pelo planejamento e execução de toda a ação, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e em conformidade com a lei.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost