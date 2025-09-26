Governo do Acre amplia recursos da merenda escolar indígena, que crescem mais de 150%

A Secretaria de Estado de Educação do Acre reforçou o investimento na merenda escolar destinada às comunidades indígenas, ampliando os recursos em 151,79% em relação a 2023. O aumento inclui alimentos produzidos por agricultores familiares e segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Este ano, seis municípios recebem a ação: Tarauacá, Mâncio Lima, Feijó, Assis Brasil, Sena Madureira e Porto Walter, além de diversas terras e aldeias indígenas de diferentes etnias, como Jaminawa, Ashaninka, Nukini e Huni Kui. Em comparação, em 2023 apenas quatro municípios foram contemplados.

Além da expansão territorial, o cardápio escolar ficou mais diversificado. Os itens tradicionais foram mantidos, e agora incluem milho verde em espiga e polpas de frutas regionais, como cajá, buriti, cupuaçu, acerola e maracujá. A expectativa do Governo é beneficiar mais de 40 escolas, alcançando quase 2 mil pessoas, indo além das comunidades escolares indígenas.

A Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos do Acre (Catrapoacre) é responsável pelo planejamento e execução de toda a ação, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e em conformidade com a lei.