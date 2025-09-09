Governo do Acre instala grupo para propor aplicação do ICMS Ecológico em áreas indígenas

O Governo do Acre instituiu um Grupo de Trabalho Interinstitucional para tratar da aplicação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico em terras indígenas. A medida foi oficializada nesta terça-feira (09), com a publicação da Portaria nº 205 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) no Diário Oficial do Estado (DOE).

O objetivo do grupo é articular propostas diante da reforma tributária e avaliar mecanismos de implementação do tributo ambiental voltado a povos indígenas. A iniciativa busca fortalecer o diálogo interinstitucional e garantir a participação de diferentes setores da gestão estadual.

De acordo com a portaria, assinada pelo secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, o grupo será formado por representantes de quatro órgãos estaduais. Pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), participarão Itamar Magalhães da Silva (titular) e Clóvis Monteiro Gomes (suplente). O Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) será representado por Andréia Reis da Costa (titular) e Vitória Beatriz Vieira e Silva (suplente). Já a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) terá Roberto de Alcântara Tavares (titular) e Thales Augusto Moreno de Farias (suplente). A própria Sema contará com Erisson Cameli Santiago (titular) e Marilene Vasconcelos da Silva Brazil (suplente).