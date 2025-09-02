Governo publica novas nomeações e exonerações no Diário Oficial desta terça; veja lista

O Governo do Estado do Acre divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (2) uma série de nomeações, exonerações e movimentações no quadro de servidores estaduais. As alterações envolvem diferentes secretarias e órgãos da administração direta.

Entre as mudanças, está a decisão de agregar o 2º Tenente QOABM Wladimyr Afonso de Freitas, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), à disposição da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) até 31 de dezembro de 2025.

Na área da saúde, foi publicada a exoneração, a pedido, de Robéria Mota da Silva, que exercia o cargo de fisioterapeuta no quadro da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Também foram registradas exonerações em cargos de chefia, assistência e assessoramento em diferentes secretarias. Entre os nomes estão Amilson Albuquerque Limeira Filho, Andréia Nasserala Pires Cameli, Caio Anderson Lima da Silva, Marcos da Silva Rocha e Rayane de Brito Simões, que deixaram funções com referências CAS-4, CAS-5 e CAS-3.

Por outro lado, o governo também anunciou novas nomeações. Elisson Lima Cerra foi designado para exercer cargo no Grupo CAS-4, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). Já Andréia Nasserala Pires Cameli assumirá agora função de maior responsabilidade, no CAS-6, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete). Na mesma pasta, Caio Anderson Lima da Silva foi nomeado para o CAS-4 e Maria Fernanda Farias Arival para o CAS-3.

Outra mudança importante foi a nomeação de Maria de Fátima Vasconcelos para o cargo em comissão de referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Mulher (Semulher).

As medidas fazem parte do processo de reorganização administrativa do governo estadual, que segue promovendo ajustes em diferentes setores da gestão pública.