Governo do Acre publica série de nomeações e exonerações no Diário Oficial desta quarta

O governo do Acre divulgou no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (3), uma série de mudanças em cargos comissionados de diferentes secretarias e órgãos estaduais. A publicação traz tanto exonerações quanto novas nomeações.

Entre as alterações, está a exoneração de Francisco Nazareno da Silva, que ocupava função no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento (CAS-8), cargo para o qual havia sido nomeado em março de 2023.

Também foi exonerada Ana Cristina e Silva da Silveira, que exercia cargo de referência CAS-6, mas, na mesma edição do Diário, ela foi nomeada para uma função de nível superior (CAS-8) na Secretaria de Estado de Governo (SEGOV).

Na área da saúde, as mudanças envolveram diversos nomes. Foram nomeados Maria Andreia Dias do Nascimento, Dhionata Almeida da Silva e Ronaldo de Jesus Pobel para cargos de referência CAS-1 na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Além disso, Matheus de Araújo da Silva deixou o comando da UPA Franco Silva, mas assumiu como Gerente de Assistência à Saúde do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), em substituição a Daniel Gustavo Nascimento de Oliveira, que foi exonerado.

Na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), foram nomeados Manoel de Jesus Magalhães de França e Bruno Silva Vale para cargos comissionados de referência CAS-1. Já na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), o cargo de referência CAS-1 passou a ser ocupado por Ocelio Modesto Maciel.

Na Secretaria da Fazenda (Sefaz), também ocorreram mudanças. Emily Eduarda Gomes de Souza foi nomeada para função de referência CAS-3, enquanto Cleber Arão Gomes Batista Filho assumiu cargo CAS-4. Já Andreia Oliveira de Souza, exonerada de um cargo CAS-3, foi novamente nomeada, agora para função CAS-4 na mesma pasta.

Ainda conforme a publicação, Bruna Santos da Silva e Manfline Lima e Souza foram exoneradas dos cargos que ocupavam. Já na Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), José Raimildo de Lima foi nomeado para exercer função de referência CAS-1.

