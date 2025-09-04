Governo inclui Hidrovia do Rio Madeira no programa de concessões

O governo federal incluiu a Hidrovia do Rio Madeira — que liga Porto Velho (RO) a Itacoatiara (AM) e soma 1.075 km — no Programa Nacional de Desestatização (PND). O decreto, publicado no Diário Oficial da União, oficializa a intenção de transferir a operação e manutenção do trecho à iniciativa privada. Além do Madeira, as hidrovias dos rios Tocantins e Tapajós também entraram no PND, elevando para mais de 3 mil quilômetros o conjunto de vias navegáveis que poderão ser concedidas.

Segundo a ANTAQ, a concessão tem como objetivos garantir o abastecimento em Rondônia, melhorar a infraestrutura, reduzir custos logísticos, facilitar a exportação de grãos e atrair investimentos, com geração de empregos. A hidrovia é estratégica para o escoamento de cargas de Mato Grosso e Rondônia rumo ao mercado internacional e para o abastecimento de combustíveis e produtos na região.

Estrutura do projeto

Prazo do contrato: 12 anos (inicial)

Investimento previsto: R$ 109 milhões

Custo operacional anual estimado: R$ 38,6 milhões

Aporte público planejado: R$ 561,35 milhões (recursos da venda da Eletrobras)

Metas de movimentação: 13 milhões de toneladas na largada, com potencial de chegar a 21 milhões de toneladas

Principais frentes de investimento

Dragagem de pontos críticos

Sinalização da via

Gestão ambiental

Recuperação de terminais

Próximas etapas

Audiência pública para debate do projeto e recebimento de sugestões Análise do TCU quanto à legalidade e modelagem Publicação do edital de concessão Leilão Assinatura do contrato

📌 Fonte: Diário Oficial da União; ANTAQ; Governo Federal

✍️ Redigido por ContilNet