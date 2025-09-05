Governo Lula lança Plano Safra da Agricultura Familiar no Acre com previsão de R$ 700 milhões

Na manhã desta quinta-feira, 4 de setembro, o Governo Federal, por meio da Superintendência do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) no Acre, lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026. O evento, realizado na sede da FETACRE, reuniu lideranças sindicais, cooperativas, movimentos sociais, autoridades políticas e representantes das principais instituições financeiras que operam crédito rural no estado.

O superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, destacou que o novo ciclo do Plano Safra é a prova do compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com quem vive e produz no campo.

— “O presidente Lula tem mostrado, na prática, que a agricultura familiar é prioridade. Somente no Acre, no último ciclo, foram mais de R$ 540 milhões aplicados, um crescimento de 70% em relação aos governos anteriores. Agora, a meta é chegar a R$ 700 milhões, fortalecendo quem produz o alimento que chega à mesa dos brasileiros e garantindo dignidade para nossas famílias rurais”, afirmou.

Durante a cerimônia, foram assinados contratos de diferentes modalidades do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), envolvendo diversas instituições financeiras:

PRONAF B, com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 12 mil;

PRONAF A, com o Banco da Amazônia (BASA), no valor de R$ 22 mil;

Dois contratos do PRONAF Mais Alimentos – Investimento, com o Banco do Brasil, nos valores de R$ 200 mil e R$ 190 mil;

PRONAF Custeio, com o Sicredi, no valor de R$ 200 mil;

Um contrato inédito do PRONAF Extrativismo, no valor de R$ 30 mil, destinado à produção de castanha.

Esse contrato do PRONAF Extrativismo marca um passo histórico, pois será aplicado na Reserva Extrativista Chico Mendes, atendendo a uma demanda antiga dos extrativistas da região. A iniciativa só foi possível graças a uma parceria entre o MDA, o ICMBio e o BASA, garantindo condições de crédito específicas para fortalecer o manejo sustentável da castanha. O extrativista Tião Aquino, que assinou o contrato, celebrou o momento: “Esse crédito é uma vitória para nós, que vivemos da floresta. É um reconhecimento da importância da castanha para a economia e para a preservação da nossa Resex. Depois de tantos anos de luta, ver esse apoio chegar com o presidente Lula e o MDA nos dá esperança de continuar no caminho da produção sustentável”, afirmou.

A solenidade contou com a presença de importantes lideranças do Acre: o presidente da FETACRE, Antônio Sergioni; a representante do movimento de mulheres camponesas, Geovana; o vice-presidente da UNICAFES, Jonizete; o presidente da OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha; o presidente da UNISOL/Acre, Carlos Omar; o secretário de Agricultura (SEAGRI), José Luiz Tchê; o secretário adjunto da SEAGRI, Edvan Marciel; o presidente da CAGEACRE, Pádua Cunha; a secretária adjunta da SEMA, Renata Souza; o superintendente do Banco do Brasil, Jamilson Farias; o representante da Caixa, Ismael Lima; a representante do Sicredi, Amanda Avelino; o representante do BASA, André Souza; além dos vereadores André Kamai (Rio Branco), Marta Milena (Manoel Urbano), Elias Dier (Bujari) e Gersão (Acrelândia), dirigentes de cooperativas da agricultura familiar e sindicatos rurais de todo o Acre.

O lançamento reforça que, sob a liderança do presidente Lula, a agricultura familiar volta a ocupar papel central nas políticas públicas. Mais do que crédito, o Plano Safra 2025/2026 simboliza o fortalecimento da segurança alimentar, a geração de emprego e renda e a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia.