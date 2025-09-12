Governo Lula libera R$2,2 milhões para municípios do Acre afetados por desastres; veja detalhes

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 2.225.723 para ações de resposta e recuperação em municípios do Acre atingidos por desastres naturais. Os recursos atendem as cidades de Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e Xapuri.

Marechal Thaumaturgo receberá R$ 1.010.146, Cruzeiro do Sul terá R$ 712.658, e Xapuri contará com R$ 502.919. Os valores são definidos com base em critérios técnicos da Defesa Civil Nacional, considerando magnitude do desastre, número de desabrigados e desalojados, além do valor solicitado no plano de trabalho do município.

O repasse foi formalizado por portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Os recursos podem ser utilizados para ações emergenciais, reconstrução de infraestrutura e atendimento às famílias afetadas.

Municípios que possuem reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A Defesa Civil Nacional avalia os planos de trabalho enviados e, após aprovação, os repasses são liberados.

Além disso, a instituição oferece cursos a distância para capacitar agentes municipais e estaduais na utilização do S2iD, visando aprimorar a resposta a emergências em todo o estado.