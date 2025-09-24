Governo publica diversas nomeações e exonerações no Diário desta quarta; veja lista completa

O Diário Oficial do Estado do Acre trouxe uma série de alterações no quadro administrativo, com exonerações, nomeações e mudanças de lotação em diferentes secretarias.

Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram registradas exonerações e novas nomeações em cargos de direção e planejamento estratégico, além de mudanças em funções de referência. A pasta também incluiu novos servidores em cargos de chefia.

Na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh), houve nomeação para grupo de chefia e designação temporária de um responsável pela pasta.

Na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), também foram formalizadas novas nomeações para cargos em comissão.

Além disso, o Diário Oficial trouxe mudanças de lotação de servidores, com transferências entre secretarias e órgãos, incluindo a Secretaria de Governo (Segov), a Secretaria de Saúde (Sesacre), a Seasdh e o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Foram ainda registradas exonerações em diferentes secretarias, algumas a pedido, seguidas de novas nomeações em funções de referências variadas na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan).

O documento também oficializou a exoneração, a pedido, de um agente socioeducativo do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).

