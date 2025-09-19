Governo publica edital com novas datas para exames médicos e posse no concurso do Iapen; VEJA

O Governo do Acre divulgou, nesta sexta-feira (19), o Edital nº 095/2025, que retifica prazos e organiza a convocação dos candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Os exames médicos exigidos no certame deverão ser entregues até o dia 30 de setembro de 2025, das 8h às 11h, na Junta Médica Oficial do Estado, localizada no prédio da Acreprevidência, em Rio Branco. Para os aprovados de Cruzeiro do Sul, os atendimentos ocorrerão nos dias 18 e 25 de setembro, das 8h às 12h, na Rua Félix Gaspar, nº 3806, no Centro.

Após a etapa de apresentação dos laudos, os candidatos nomeados tomarão posse no dia 6 de outubro de 2025, às 10h. Os locais de apresentação variam de acordo com o cargo e a cidade de lotação.

Para esclarecimento de dúvidas, o edital orienta os convocados a procurarem o Iapen, pelo telefone (68) 3223-9833, entre 8h e 14h, ou a Secretaria de Administração (Sead), pelo e-mail [email protected].

Convocação Iapen