Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa precisou ir para um hospital após acidente no Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa sofreu um acidente durante apresentação no Dança dos Famosos e pode desfalcar a atração. Como de praxe, o quadro foi gravado nesta quinta-feira (25), e a musa fitness deixou o programa direto para o hospital

informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo ela, o acidente ocorreu no momento em que Gracyanne se apresentava no Domingão. O ritmo desta semana é a lambada.

Gracyanne Barbosa, participante do Dança dos Famosos/Foto: Reprodução

Mesmo com o acidente, Gracyanne conseguiu finalizar a apresentação e seguiu para o seu lugar no palco. No entanto, depois, ela começou a sentir fortes dores no joelho.

Por conta disso, Gracyanne foi encaminhada a um hospital e, lá, passou por ressonância magnética.

Gracyanne Barbosa desabafa nas redes sociais

Sem falar claramente sobre a lesão, Gracyanne Barbosa desabafou nas redes sociais nesta noite. “Se mova como se tudo fosse dar certo, porque vai”, destaca a mensagem compartilhada.

A musa fitness também escreveu: “Porque a última palavra é do Senhor, e ele é o Deus de ter a graça oficial.”

Mais cedo, Gracyanne respondeu uma caixinha de perguntas, onde falou sobre o ano de 2025. “2025 sem dúvidas, é o ano do recomeço, do propósito, das mudanças, dos desafios e das realizações! Ainda faltam 3 meses pra acabar, mas posso garantir, que foi um ano muito intenso e feliz”, disse na ocasião.

“Sei que ainda tem muita coisa boa, pra acontecer, já entreguei nas mãos de Deus, confio porque sei que D’ele, sempre vem o melhor para a minha vida”, encerrou.

Ranking do Dança dos Famosos

Antes na liderança ao lado de Manu Bahtidão e Heron Leal, Allan Souza Lima desceu para a terceira posição nesse domingo (21). Confira o ranking da Chave A abaixo:

  1. Manu Bahtidão e Heron Leal: 111,3 pontos
  2. Nicole Bahls e Fernando Perrotti: 111,1 pontos
  3. Allan Souza Lima e Aline Ramos: 110,9 pontos
  4. Lucas Leto e Mayara Araújo: 110,6 pontos
  5. Wanessa Camargo e Diego Basílio: 110,2 pontos
  6. Álvaro e Mariana Torres: 109,1 pontos
  7. Luan Pereira e Mariana Fernandes: 108,3 pontos

Com isso, Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Luan Pereira estão mais próximos da berlinda e podem ir para a repescagem.

Vale lembrar que os competidores da Chave B – Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, David Junior, Richarlyson e Tereza Seiblitz – retornam ao palco no próximo domingo (28).

Veja notas mais recentes da Chave B.

  1. Silvero Pereira e Thais Sousa: 56,4
  2. Duda Santos e Dani Norton: 55,5
  3. David Junior e Jaque Paraense: 55,4
  4. Rodrigo Faro e Larissa Parison: 55,1
  5. Richarlyson e Monique Santos: 55
  6. Gracyanne Barbosa e Lynnikee Ayres: 55
  7. Tereza Seiblitz e Jeferson Bilisco: 54,6

