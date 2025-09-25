Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa sofreu um acidente durante apresentação no Dança dos Famosos e pode desfalcar a atração. Como de praxe, o quadro foi gravado nesta quinta-feira (25), e a musa fitness deixou o programa direto para o hospital

informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo ela, o acidente ocorreu no momento em que Gracyanne se apresentava no Domingão. O ritmo desta semana é a lambada.

Mesmo com o acidente, Gracyanne conseguiu finalizar a apresentação e seguiu para o seu lugar no palco. No entanto, depois, ela começou a sentir fortes dores no joelho.

Por conta disso, Gracyanne foi encaminhada a um hospital e, lá, passou por ressonância magnética.