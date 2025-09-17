Grammy Latino 2025: Liniker lidera indicações entre os brasileiros; veja lista completa

Cantora concorre a Gravação, Álbum e Canção do Ano; Juliane Gamboa e Sued Nunes disputam Revelação. Cerimônia acontece em 13 de novembro, em Las Vegas

A Academia Latina da Gravação divulgou nesta quarta (17/9) os indicados da 26ª edição do Grammy Latino. Entre os brasileiros, o grande destaque é Liniker, que soma seis indicações — incluindo três nas categorias gerais (Gravação, Álbum e Canção do Ano). A premiação será em 13 de novembro de 2025, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Business Wire+1

Grammy Latino — Foto: Divulgação

Destaques do Brasil nas categorias gerais

Outros brasileiros indicados em categorias gerais

  • Melhor Álbum de Música Urbana: MPC (Música Popular Carioca) — Papatinho. CNN Brasil

  • Melhor Álbum Instrumental: Ida e Volta — Yamandu Costa. CNN Brasil

  • Melhor Álbum de Jazz Latino: Hamilton de Holanda Trio – Live In NYC — Hamilton de Holanda. CNN Brasil

  • Melhor Álbum Infantil: Cenas Infantis — Palavra Cantada. CNN Brasil

Categorias em língua portuguesa

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

  • Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) — Ton Carfi

  • Razão da Esperança — Paloma Possi

  • Onde Guardamos as Flores? — Resgate

  • Memóri4s (Ao Vivo) — Eli Soares

  • A Maior Honra — Julliany Souza gshow

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • No Escuro, Quem É Você? — Carol Biazin

  • Fugacidade — Janeiro

  • Caju — Liniker

  • Maravilhosamente Bem — Julia Mestre

  • Coisas Naturais — Marina Sena gshow

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

  • O Mundo Dá Voltas — BaianaSystem

  • Colinho — Maria Beraldo

  • Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas — Tó Brandileone

  • Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! — Djonga

  • Big Buraco — Jadsa gshow

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

  • “Só Quero Ver” — BK’ & Evinha

  • “Demoro a Dormir” — Djonga feat. Milton Nascimento

  • Caju — Liniker

  • “A Dança (Ao Vivo)” — MC Hariel & Gilberto Gil

  • “Barbie” — MC Tuto feat. DJ Glenner gshow+1

Melhor Álbum de Samba/Pagode

  • Alcione — Alcione

  • Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci — Marcelo D2

  • Pagode da Mart’nália — Mart’nália

  • Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) — Zeca Pagodinho

  • Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) — Sorriso Maroto CNN Brasil

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro Portuguesa Brasileira

  • Sentido — 5 a Seco

  • Um Mar Pra Cada Um — Luedji Luna

  • Pique — Dora Morelenbaum

  • Divina Casca — Rachel Reis

  • Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? — Rubel CNN Brasil

Melhor Álbum de Música Sertaneja

  • Let’s Go Rodeo — Ana Castela

  • José & Durval — Chitãozinho & Xororó

  • Obrigado Deus — Léo Foguete

  • Transcende (Ao Vivo/Deluxe) — Lauana Prado

  • Do Velho Testamento — Tierry CNN Brasil

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

  • Casa Coração — Joyce Alane

  • Ao Vivo no CCB: Homenagem a José Mário Branco — Camané

  • Universo de Paixão — Natascha Falcão

  • Transespacial — Fitti

  • Dominguinho — João Gomes, Mestrinho & Jota.pê Pitchfork+1

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • “Maravilhosamente Bem” — Julia Mestre

  • “Ouro de Tolo” — Marina Sena

  • “Transe” — Zé Ibarra

  • “Um Vento Passou (Para Paul Simon)” — Milton Nascimento & Esperanza Spalding feat. Paul Simon

  • “Veludo Marrom” — Liniker gshow

Quando e onde assistir
A cerimônia do Grammy Latino 2025 acontece em 13 de novembro, em Las Vegas (MGM Grand Garden Arena), com transmissão da TelevisaUnivision nos EUA. Business Wire

Fontes: comunicado oficial da The Latin Recording Academy (lista e datas), CNN Brasil e Gshow (listagens de brasileiros nas categorias gerais e em língua portuguesa), além de Rolling Stone (contagem de seis indicações para Liniker). Rolling Stone+3Business Wire+3CNN Brasil+3

✍️ redigido por contilne

