Grammy Latino 2025: Liniker lidera indicações entre os brasileiros; veja lista completa

A Academia Latina da Gravação divulgou nesta quarta (17/9) os indicados da 26ª edição do Grammy Latino. Entre os brasileiros, o grande destaque é Liniker, que soma seis indicações — incluindo três nas categorias gerais (Gravação, Álbum e Canção do Ano). A premiação será em 13 de novembro de 2025, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Business Wire+1
Destaques do Brasil nas categorias gerais
-
Gravação do Ano: “Ao Teu Lado” — Liniker. Business Wire+1
-
Álbum do Ano: Caju — Liniker. Business Wire+1
-
Canção do Ano: “Veludo Marrom” — Liniker. Business Wire+1
-
Artista Revelação: Juliane Gamboa; Sued Nunes (Brasil entre os indicados). Business Wire
Outros brasileiros indicados em categorias gerais
-
Melhor Álbum de Música Urbana: MPC (Música Popular Carioca) — Papatinho. CNN Brasil
-
Melhor Álbum Instrumental: Ida e Volta — Yamandu Costa. CNN Brasil
-
Melhor Álbum de Jazz Latino: Hamilton de Holanda Trio – Live In NYC — Hamilton de Holanda. CNN Brasil
-
Melhor Álbum Infantil: Cenas Infantis — Palavra Cantada. CNN Brasil
Categorias em língua portuguesa
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
-
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) — Ton Carfi
-
Razão da Esperança — Paloma Possi
-
Onde Guardamos as Flores? — Resgate
-
Memóri4s (Ao Vivo) — Eli Soares
-
A Maior Honra — Julliany Souza gshow
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
-
No Escuro, Quem É Você? — Carol Biazin
-
Fugacidade — Janeiro
-
Caju — Liniker
-
Maravilhosamente Bem — Julia Mestre
-
Coisas Naturais — Marina Sena gshow
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
-
O Mundo Dá Voltas — BaianaSystem
-
Colinho — Maria Beraldo
-
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas — Tó Brandileone
-
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! — Djonga
-
Big Buraco — Jadsa gshow
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
-
“Só Quero Ver” — BK’ & Evinha
-
“Demoro a Dormir” — Djonga feat. Milton Nascimento
-
Caju — Liniker
-
“A Dança (Ao Vivo)” — MC Hariel & Gilberto Gil
-
“Barbie” — MC Tuto feat. DJ Glenner gshow+1
Melhor Álbum de Samba/Pagode
-
Alcione — Alcione
-
Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci — Marcelo D2
-
Pagode da Mart’nália — Mart’nália
-
Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) — Zeca Pagodinho
-
Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) — Sorriso Maroto CNN Brasil
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro Portuguesa Brasileira
-
Sentido — 5 a Seco
-
Um Mar Pra Cada Um — Luedji Luna
-
Pique — Dora Morelenbaum
-
Divina Casca — Rachel Reis
-
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? — Rubel CNN Brasil
Melhor Álbum de Música Sertaneja
-
Let’s Go Rodeo — Ana Castela
-
José & Durval — Chitãozinho & Xororó
-
Obrigado Deus — Léo Foguete
-
Transcende (Ao Vivo/Deluxe) — Lauana Prado
-
Do Velho Testamento — Tierry CNN Brasil
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
-
Casa Coração — Joyce Alane
-
Ao Vivo no CCB: Homenagem a José Mário Branco — Camané
-
Universo de Paixão — Natascha Falcão
-
Transespacial — Fitti
-
Dominguinho — João Gomes, Mestrinho & Jota.pê Pitchfork+1
Melhor Canção em Língua Portuguesa
-
“Maravilhosamente Bem” — Julia Mestre
-
“Ouro de Tolo” — Marina Sena
-
“Transe” — Zé Ibarra
-
“Um Vento Passou (Para Paul Simon)” — Milton Nascimento & Esperanza Spalding feat. Paul Simon
-
“Veludo Marrom” — Liniker gshow
Quando e onde assistir
A cerimônia do Grammy Latino 2025 acontece em 13 de novembro, em Las Vegas (MGM Grand Garden Arena), com transmissão da TelevisaUnivision nos EUA. Business Wire
