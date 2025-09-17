Grammy Latino 2025: Liniker lidera indicações entre os brasileiros; veja lista completa

A Academia Latina da Gravação divulgou nesta quarta (17/9) os indicados da 26ª edição do Grammy Latino. Entre os brasileiros, o grande destaque é Liniker, que soma seis indicações — incluindo três nas categorias gerais (Gravação, Álbum e Canção do Ano). A premiação será em 13 de novembro de 2025, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Business Wire+1

Destaques do Brasil nas categorias gerais

Outros brasileiros indicados em categorias gerais

Melhor Álbum de Música Urbana: MPC (Música Popular Carioca) — Papatinho. CNN Brasil

Melhor Álbum Instrumental: Ida e Volta — Yamandu Costa. CNN Brasil

Melhor Álbum de Jazz Latino: Hamilton de Holanda Trio – Live In NYC — Hamilton de Holanda. CNN Brasil

Melhor Álbum Infantil: Cenas Infantis — Palavra Cantada. CNN Brasil

Categorias em língua portuguesa

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) — Ton Carfi

Razão da Esperança — Paloma Possi

Onde Guardamos as Flores? — Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) — Eli Soares

A Maior Honra — Julliany Souza gshow

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

No Escuro, Quem É Você? — Carol Biazin

Fugacidade — Janeiro

Caju — Liniker

Maravilhosamente Bem — Julia Mestre

Coisas Naturais — Marina Sena gshow

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas — BaianaSystem

Colinho — Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas — Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! — Djonga

Big Buraco — Jadsa gshow

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

“Só Quero Ver” — BK’ & Evinha

“Demoro a Dormir” — Djonga feat. Milton Nascimento

Caju — Liniker

“A Dança (Ao Vivo)” — MC Hariel & Gilberto Gil

“Barbie” — MC Tuto feat. DJ Glenner gshow+1

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione — Alcione

Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci — Marcelo D2

Pagode da Mart’nália — Mart’nália

Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) — Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) — Sorriso Maroto CNN Brasil

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro Portuguesa Brasileira

Sentido — 5 a Seco

Um Mar Pra Cada Um — Luedji Luna

Pique — Dora Morelenbaum

Divina Casca — Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? — Rubel CNN Brasil

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Let’s Go Rodeo — Ana Castela

José & Durval — Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus — Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo/Deluxe) — Lauana Prado

Do Velho Testamento — Tierry CNN Brasil

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Casa Coração — Joyce Alane

Ao Vivo no CCB: Homenagem a José Mário Branco — Camané

Universo de Paixão — Natascha Falcão

Transespacial — Fitti

Dominguinho — João Gomes, Mestrinho & Jota.pê Pitchfork+1

Melhor Canção em Língua Portuguesa

“Maravilhosamente Bem” — Julia Mestre

“Ouro de Tolo” — Marina Sena

“Transe” — Zé Ibarra

“Um Vento Passou (Para Paul Simon)” — Milton Nascimento & Esperanza Spalding feat. Paul Simon

“Veludo Marrom” — Liniker gshow

Quando e onde assistir

A cerimônia do Grammy Latino 2025 acontece em 13 de novembro, em Las Vegas (MGM Grand Garden Arena), com transmissão da TelevisaUnivision nos EUA. Business Wire

