Grávida de 8 meses, influenciadora diz que fará DNA com 4 possíveis pais e promete mostrar resultado ao público

A modelo e influenciadora Any Awuada, grávida de oito meses, voltou a ganhar repercussão nas redes sociais ao afirmar que pretende realizar um exame de DNA logo após o nascimento da filha. Segundo ela, quatro homens serão chamados para o procedimento: um jogador de futebol, um influenciador de Recife, um MC famoso e seu ex-namorado.

A declaração foi feita em entrevista à página “Exclusivas da Fama”. Any contou que não pretende esperar muito para esclarecer a verdadeira paternidade da criança. “Assim que a bebê nascer, todos os suspeitos serão chamados para o DNA”, disse.

Além da polêmica em torno da paternidade, Any afirmou anteriormente que teria se relacionado com Neymar Jr. durante uma festa, pouco antes de anunciar a gravidez. O jogador, no entanto, negou qualquer envolvimento, alegando que não a conhece e que jamais esteve com ela. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, Neymar e o pai chegaram a cogitar processá-la por difamação, injúria e falsificação.

A influenciadora já havia anunciado a gestação em suas redes sociais, dizendo que “filho é presente de Deus e vem na hora que tem que vir”. Ela também destacou que pretende mostrar todo o processo do exame de DNA ao público.

Durante a gravidez, Any chegou a ser presa, acusada de envolvimento em um esquema de falsificação e venda de cosméticos. Ela foi detida em 21 de maio e deixou a prisão em 19 de junho.