Haddad diz que relação conflituosa com os EUA “já está sendo superada”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (24) que a relação “inicialmente conflituosa” com os Estados Unidos neste ano já está sendo superada, após aceno do presidente Donald Trump, que demonstrou abertura para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Haddad afirmou que mesmo diante do cenário com as tarifas impostas pelos EUA, os produtos brasileiros seguem valorizados no mundo.

“Mesmo neste ano, com as adversidades de uma relação inicialmente conflituosa, mas que já está sendo superada, com os Estados Unidos, o produto brasileiro é muito valorizado no exterior”, disse.

Alckmin mostra otimismo

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também comentou sobre o encontro dos líderes do Brasil e EUA e demonstrou otimismo sobre a conversa dos dois.

“Foi um bom encontro entre os dois presidentes e a gente tem tudo para poder avançar”, disse Alckmin a jornalistas durante evento no BNDES.

Em agosto, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA, justificando a medida em parte pelo que chamou de “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) no processo por tentativa de golpe de Estado. Posteriormente, alguns produtos ficaram isentos dessa super tarifa.

“A boa química entre as pessoas ajuda no fortalecimento das relações entre os países também. Estamos otimistas”, disse Alckmin nesta quarta-feira (24).

O vice-presidente reafirmou ainda que o caminho da relação do Brasil com os EUA é o do diálogo e da negociação e destacou que as tratativas podem envolver questões tarifárias e não tarifárias.

“Sempre tem espaço para um diálogo para questões tarifárias, não tarifárias e muita oportunidade de investimentos”, acrescentou Alckmin.

Relação Brasil x EUA

O presidente Lula se encontrou, pela primeira vez após a imposição das tarifas em agosto, com o presidente americano Donald Trump na terça-feira (23), durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

De acordo com Trump, os dois se encontraram brevemente e trocaram apenas algumas palavras, mas saíram com a promessa de que se reuniriam novamente na próxima semana. O republicano afirmou que está aberto a negociações para diminuir as tarifas de 50% impostas sobre produtos brasileiros.

“Ele gostou de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócio com quem eu gosto”, disse o americano em discurso.

Donald Trump ainda afirmou que houve “uma química” entre ele e o presidente brasileiro. Lula ainda não comentou sobre o encontro.