Homem cai nas águas do Rio Acre e precisa ser socorrido às pressas

Um homem caiu nas águas do Rio Acre, no bairro da Base, em Rio Branco, neste domingo (7), e precisou ser resgatado às pressas.

Um vídeo captado pelo ContilNet mostra que ele foi socorrido inicialmente por outro homem que estava no local, que conseguiu retirá-lo da correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida e prestou apoio à ocorrência. Logo depois, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no ponto da ocorrência para realizar os primeiros atendimentos.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Veja o vídeo: