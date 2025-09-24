Homem é ferido com tijolada após discussão por dívida de cachaça em Rio Branco

Um homem identificado como José Dario Dimas da Rocha, de 48 anos, conhecido como “Bala”, foi agredido com uma tijolada na tarde desta quarta-feira (24), na Rua da União, no bairro Eldorado, região do Vale do Açaí, em Rio Branco.

De acordo com informações, a confusão começou após uma discussão motivada por uma dívida de cachaça. O desentendimento ocorreu quando um homem se recusou a pagar por um gole de bebida que havia consumido. Durante a briga, José Dario, que possui deficiência física em um dos braços, acabou atingido na perna direita com uma tijolada, sofrendo um corte profundo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade de suporte básico 04 foi enviada ao local e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu pontos no ferimento.

Após a agressão, o autor fugiu e não foi localizado. A Polícia Militar não chegou a ser acionada para o caso.

