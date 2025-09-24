24/09/2025
Homem é ferido com tijolada após discussão por dívida de cachaça em Rio Branco

Após a agressão, o autor fugiu e não foi localizado

Um homem identificado como José Dario Dimas da Rocha, de 48 anos, conhecido como “Bala”, foi agredido com uma tijolada na tarde desta quarta-feira (24), na Rua da União, no bairro Eldorado, região do Vale do Açaí, em Rio Branco.

Tijolo usado durante briga/Foto: ContilNet

De acordo com informações, a confusão começou após uma discussão motivada por uma dívida de cachaça. O desentendimento ocorreu quando um homem se recusou a pagar por um gole de bebida que havia consumido. Durante a briga, José Dario, que possui deficiência física em um dos braços, acabou atingido na perna direita com uma tijolada, sofrendo um corte profundo.

Vítima sendo socorrida/Foto: ContilNet

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade de suporte básico 04 foi enviada ao local e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu pontos no ferimento.

Após a agressão, o autor fugiu e não foi localizado. A Polícia Militar não chegou a ser acionada para o caso.

Veja o vídeo:

