Homem é preso acusado de estuprar mulher e exigir dinheiro para liberá-la em hotel de Rio Branco

Um homem foi preso na noite de domingo (7) acusado de estupro e lesão corporal em um hotel localizado no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após denúncia feita por uma irmã da vítima, que teria acionado os agentes ao desconfiar de que a mulher, de 40 anos, estava sendo mantida contra a vontade no quarto.

Segundo a PM, ao chegar ao local os policiais encontraram a vítima já fora do hotel, acompanhada da irmã. A mulher relatou aos militares que havia sido forçada a manter relação sexual não consensual com o suspeito. O coronel Felipe Russo explicou que o caso foi enquadrado como estupro.

“Não houve caracterização de cárcere privado, porque ela conseguiu sair do quarto. Mas, com base no relato da vítima, em determinado momento ocorreu uma relação sexual sem consentimento”, destacou.

O homem, por sua vez, alegou que conheceu a mulher por meio de uma rede social e que o encontro no hotel havia sido combinado. Ele afirmou ainda que ambos consumiram drogas e que a relação teria acontecido de forma consensual. A versão foi negada pela vítima, que disse não ter feito uso de entorpecentes e reafirmou que foi violentada.

De acordo com a polícia, a mulher também contou que chegou a ligar para a irmã pedindo R$ 180, valor que o suspeito teria exigido para deixá-la sair do quarto.

O acusado foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.

Com informações do G1