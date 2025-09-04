Homem é preso por mostrar partes íntimas para criança em Cruzeiro do Sul

Nesta quarta-feira (3), um homem identificado com as iniciais M.C, foi preso em Cruzeiro do Sul após mostrar as partes íntimas para uma criança menor de idade. O caso aconteceu no centro da cidade, onde os envolvidos residem.

Familiares da menina acionaram a Polícia Militar e com imagens feitas por uma câmera de segurança, que comprovaram a ação do homem.

Enquanto a PM era acionada o homem persistia em exibir as partes íntimas.

A guarnição da PM foi até a residência do homem, o encontrou somente com uma toalha e totalmente sem roupas por baixo.

A guarnição deu voz de prisão para ele, que foi levado para a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.