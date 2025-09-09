Homem é preso por tráfico de drogas e suspeita de estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul

Na noite desta segunda-feira (8), por volta das 23h, o Pelotão Ambiental do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) realizou uma operação que resultou na prisão de F. J. S. A., conhecido como “K”, ex-presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica. A ação ocorreu após denúncia anônima informando que o suspeito estaria abrigando um foragido do presídio de Cruzeiro do Sul, além de traficar drogas e portar armas.

Ao chegar à residência, os policiais encontraram o portão aberto e detiveram um indivíduo que tentou fugir. Durante a busca no imóvel, foram apreendidos entorpecentes como maconha, cocaína e pedra, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie, celulares, materiais utilizados para embalo e uma lista com anotações de contabilidade do tráfico.

No quarto, a guarnição localizou uma adolescente de 14 anos, identificada pelas iniciais R. O. S., que afirmou estar grávida do suspeito e vivendo sob ameaças.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ele deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores, ameaça, possível estupro de vulnerável e associação criminosa.

A adolescente foi encaminhada para os procedimentos de proteção cabíveis. O caso segue sob investigação.