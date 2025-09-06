Homem em situação de rua é atacado com ripa e levado ao Pronto-Socorro em estado grave

Um homem em situação de rua, identificado apenas como Marcelo, foi brutalmente agredido na madrugada deste sábado (6), na Rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o vigilante do estabelecimento encontrou a vítima caída no chão, com sangramento intenso na cabeça, e acionou imediatamente os serviços de emergência 190 e 192. O vigilante relatou ainda que Marcelo vinha dormindo há cerca de duas semanas em frente ao estacionamento da loja.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Os paramédicos prestaram atendimento à vítima, que apresentava perda de massa encefálica, e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

A guarnição policial permaneceu no local até a remoção de Marcelo e registrou a ocorrência. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar o autor da agressão.