Homem em situação de rua é atropelado após perseguição no bairro Bosque, em Rio Branco; VÍDEO

Após o atropelamento, o homem que perseguia a vítima fugiu do local

Um homem em situação de rua, V.O, de 50 anos, foi atropelado por uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca, na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco. O acidente aconteceu depois que ele tentou fugir de um homem que o perseguia.

Segundo informações do motorista da caminhonete, que preferiu não se identificar, ele trafegava no sentido bairro-centro, quando, ao passar próximo ao semáforo do Pronto-Socorro, presenciou uma discussão entre V.O e um homem, supostamente morador de um prédio em frente ao local. Durante a confusão, o suspeito passou a perseguir o morador em situação de rua, que correu para a via e acabou sendo atingido pelo veículo.

Homem em situação de rua é atropelado após perseguição/Foto: Reprodução

O motorista parou imediatamente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado prestou os primeiros atendimentos, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Virgulino sofreu apenas um corte superficial na cabeça e algumas escoriações.

Após o atropelamento, o homem que perseguia a vítima fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada pelo motorista, compareceu à cena e registrou a ocorrência para dar início aos procedimentos de investigação.

Veja o vídeo:

