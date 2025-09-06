Homem em situação de rua que foi agredido a pauladas morre no pronto-socorro de Rio Branco

Marcelo, um homem em situação de rua, morreu na madrugada deste sábado (6) após ser agredido com golpes de ripa na cabeça em Rio Branco. Ele foi encontrado na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto, apresentando sangramento intenso.

O vigilante do estabelecimento acionou a Polícia Militar e os serviços de emergência ao perceber os ferimentos da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou atendimento ainda no local e encaminhou Marcelo em estado grave para a sala de trauma do pronto-socorro, onde ele não resistiu.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos para identificação. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da agressão, que resultou na morte do homem.