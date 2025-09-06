06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Pesando 123kg, mãe solo faz apelo a nutricionista no Acre para poder emagrecer: ‘Preciso de ajuda’

Homem em situação de rua que foi agredido a pauladas morre no pronto-socorro de Rio Branco

O homem chegou a ser atendido pelo Samu, que encaminhou o paciente para o pronto-socorro, mas a vítima não resitiu

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Marcelo, um homem em situação de rua, morreu na madrugada deste sábado (6) após ser agredido com golpes de ripa na cabeça em Rio Branco. Ele foi encontrado na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto, apresentando sangramento intenso.

O homem foi levado ao pronto socorro mas não resistiu/Foto: Reprodução

ENTENDA: Homem em situação de rua é atacado com ripa e levado ao Pronto-Socorro em estado grave

O vigilante do estabelecimento acionou a Polícia Militar e os serviços de emergência ao perceber os ferimentos da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou atendimento ainda no local e encaminhou Marcelo em estado grave para a sala de trauma do pronto-socorro, onde ele não resistiu.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos para identificação. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da agressão, que resultou na morte do homem.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.