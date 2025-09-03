Homem que estava desaparecido é encontrado decapitado e esfaqueado em cova rasa no Acre

O cadáver estava em uma cova rasa e apresentava perfurações e indícios de decapitação

A Polícia Militar encontrou na manhã desta terça-feira (2) o corpo de Isaqueu Sousa Oliveira nas proximidades do igarapé Aristides, nos fundos do bairro Vitória, em Feijó. O cadáver estava em uma cova rasa e apresentava perfurações e indícios de decapitação.

Caso aconteceu em Feijó, interior do Acre/Foto: Reprodução

As buscas começaram ainda na noite de segunda-feira (1), após o registro do desaparecimento da vítima. Na ocasião, apesar das diligências, não foi possível localizá-lo. Somente no dia seguinte, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar o corpo.

O caso está sendo investigado pelas forças de segurança, que buscam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. O corpo foi removido e passará por exames periciais.

Com informações do Extra do Acre.

