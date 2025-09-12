Homem que manteve ex-companheira em cárcere por 10 horas é indiciado por ameaça, sequestro e estupro

Foi indiciado pelos crimes de ameaça, sequestro e estupro o homem que manteve a ex-companheira, em cárcere, por 10 horas em um carro. O caso ganhou repercussão no fim do mês de agosto, após viralizar nas redes sociais imagens da mulher, fugindo do investigado, quando ela ainda estava com o agressor, em um posto de gasolina na cidade de Corinto, na região leste de Minas Gerais. A informação da conclusão do inquérito foi confirmada pela Polícia Civil de Minas, nesta sexta-feira, à reportagem da Rádio CBN.

Imagens gravadas pelo circuito de segurança do estabelecimento, mostram o momento em que o suspeito chega com a mulher. Na sequência, o homem estaciona para abastecer e os policiais militares também chegam em uma viatura. Segundo a Polícia Militar de Minas, eles faziam um trabalho de ronda de rotina.

As imagens mostram a vítima apreensiva, colocando as mãos na cabeça. Ela chega a tirar o cinto de segurança ao notar a presença da viatura. É ainda possível ver que o homem sai e volta, várias vezes, rapidamente para o veículo.

No momento em que o suspeito caminha para uma das bombas do posto, a mulher sai do carro e vai até à viatura. O ex-companheiro da mulher ainda corre, tentando impedir a fuga dela. Desesperada, ela entra no carro da polícia. Na sequência, os militares agem rápido e imobilizam o homem.

Para a Polícia, a vítima contou que foi sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro. Além disso, ela relatou que o homem já tinha longo histórico de violência.

A vítima foi sequestrada na cidade de Conceição do Mato Dentro, onde estava escondida na casa de um irmão. Ela morava na zona rural de Coração de Jesus, no Norte de Minas, e se refugiou na cidade da região central por medo do ex-companheiro.