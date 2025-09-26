26/09/2025
Homem sofre traumatismo craniano ao ser atropelado na Amadeo Barbosa

Um pedestre identificado como Daniel Ferreira da Silva, de 45 anos, foi atropelado na manhã desta sexta-feira (24), enquanto atravessava a Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações, Daniel foi atingido por uma Volkswagen Saveiro branca, que trafegava no sentido bairro–centro da via.

Homem sofre traumatismo craniano ao ser atropelado na Amadeo Barbosa/Foto: Reprodução

A vítima sofreu ferimentos no rosto e apresentou traumatismo cranioencefálico leve. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

O motorista do veículo acionou o socorro e permaneceu no local até a chegada da equipe médica. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

