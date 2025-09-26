Homem sofre traumatismo craniano ao ser atropelado na Amadeo Barbosa

Um pedestre identificado como Daniel Ferreira da Silva, de 45 anos, foi atropelado na manhã desta sexta-feira (24), enquanto atravessava a Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações, Daniel foi atingido por uma Volkswagen Saveiro branca, que trafegava no sentido bairro–centro da via.

A vítima sofreu ferimentos no rosto e apresentou traumatismo cranioencefálico leve. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

O motorista do veículo acionou o socorro e permaneceu no local até a chegada da equipe médica. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.