Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)
Aproveite o domingo para fazer alinhamentos com elegância e assertividade. No amor, um convite simples e objetivo movimentará a relação. Em um novo projeto, revise prazos, organize ideias e resolva uma pendência financeira com negociação clara. A rotina ficará mais gostosa com harmonia nas relações e novas atividades em parceria.
Touro (21/04 – 20/05)
Cuide do corpo, refine hábitos e valorize seus talentos neste domingo, que será gostoso para curtir as delícias da intimidade, programar a agenda da semana com equilíbrio entre o prazer e as obrigações e planejar as mudanças desejadas. Novas conexões entrarão no radar. Será bom momento também para solucionar conflitos nas relações.
Gêmeos (21/05 – 20/06)
As palavras certas moverão montanhas neste domingo, que favorecerá os relacionamentos e iluminará ideias de novos projetos. Brinque mais, descontraia, curta momentos carinhosos com os filhos ou com o par e se prepare para uma semana agitada no trabalho. Disciplina nos hábitos beneficiará a saúde, valerá intensificar a atividade física.
Câncer (21/06 – 22/07)
O domingo será produtivo. Elimine pendências, responda mensagens, organize a casa e torne o cotidiano mais agradável com soluções inteligentes. Pequenos detalhes farão diferença nos resultados. Assuntos de trabalho também estarão presentes. Será bom momento para se fortalecer emocionalmente e fazer escolhas sábias.
Leão (23/07 – 22/08)
Valores afetivos e investimentos na sua imagem estarão em destaque neste domingo, que será gostoso para fazer umas comprinhas e explorar seus talentos criativos. Prefira soluções simples que brilhem pelo conteúdo. No amor, uma atitude concreta sustentará promessas. Conversas de hoje aprofundarão um vínculo especial em sua vida.
Virgem (23/08- 22/09)
O domingo será de trabalho. Troque mensagens com alguém da equipe, discuta ideias, avalie uma nova proposta e assuma mais protagonismo num evento profissional e nos assuntos familiares. Elimine excessos e mantenha a saúde equilibrada. Será bom momento para implantar novos hábitos e movimentar o corpo.
Libra (23/09 – 22/10)
Comece um novo ciclo de vida com objetivos claros e planos de desenvolvimento. As comunicações estarão abertas neste domingo, que trará muitas novidades e informações preciosas. Vista sua melhor versão e encare os desafios com visão prática. Uma viagem se tornará mais viável com as decisões e atitudes de hoje. Sucesso pela frente!
Escorpião (23/10 – 21/11)
Trate de temas profundos com calma e precisão. O domingo trará respostas existenciais e soluções financeiras. Um longo ciclo chegará ao fim e aliviará angústias. Tome decisões de vida e parta para a ação. Com Marte em seu signo, coragem e iniciativas não faltarão. Supere o passado e se prepare para recomeçar. Conquistas pela frente!
Sagitário (22/11 – 21/12)
Aproveite o domingo para fazer um roteiro dos seus planos de expansão ou de uma viagem. O momento será especial no amor e nos relacionamentos profissionais. Renove sua imagem, fortaleça a saúde com atividades corporais e se prepare para voos mais altos na carreira e na vida pessoal. Chegou a hora de realizar um velho sonho e brilhar!
Capricórnio (22/12 – 20/01)
Desacelere junto à natureza ou no sossego do lar. O domingo será gostoso para esvaziar a mente, aumentar a sintonia com a espiritualidade e elevar os sentimentos. Visualize o futuro e onde quer chegar. Uma onda de energia positiva anuncia crescimento profissional e financeiro. Sucesso e novas amizades pela frente!
Aquário (21/01 – 19/02)
Marque encontros com amigos, esclareça mal-entendidos, some forças com seu grupo e cuide da sua reputação. No amor, revelar seus desejos e planos com franqueza reforçará a confiança mútua e a cumplicidade. Conexões com mestres, autoridades e estrangeiros alargarão horizontes e darão tranquilidade. Poder pessoal em alta!
Peixes (20/02 – 20/03)
O futuro parecerá mais atraente com perspectivas positivas na carreira e na área financeira. Aproveite o domingo para criar planos e desenhar um projeto autoral. Conversas íntimas sobre desejos e planos em comum aumentará sua segurança e esquentará o clima no amor. Uma viagem poderá mudar filosofias e a maneira como você vê o mundo.