Horóscopo desta sexta-feira de virada e “pé quente”; confira o seu signo

12/09/2025
Oscar Quiroga indica um dia para tentar a sorte, com Sol e Mercúrio em quincúncio com Júpiter

Nesta sexta-feira (12/9), os astros pedem movimento: a sorte é caprichosa, mas favorece quem se mexe. Com Sol e Mercúrio em quincúncio com Júpiter, vale testar caminhos, ajustar planos e agir com leveza — sem apego aos resultados. Bora atrair boas oportunidades?

horoscopo-2025:-confira-a-previsao-de-hoje-(25/8)-para-seu-signo

Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje

Áries (21/3 a 20/4)
A graça está no simples. Curta as pequenas delícias do dia a dia e você vai notar a vida funcionando a favor.

Touro (21/4 a 20/5)
Ouse um pouco mais. Teste limites e habilidades — só não prenda sua esperança ao resultado. Flexibilidade é tudo.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Surpresas são bem-vindas, mas hoje vale priorizar conforto e segurança emocional. Organize a casa mental.

Câncer (21/6 a 21/7)
A energia está alta: avance no que depende de você. Aproveite o embalo — ele é temporário.

Leão (22/7 a 22/8)
Depois da tempestade, sinais de bonança. Reconheça as pequenas vitórias e recupere a confiança.

Virgem (23/8 a 22/9)
Dia fluido. Sem forçar a barra, coisas andam com naturalidade. Siga o fluxo com alegria.

Libra (23/9 a 22/10)
Menos esforço, mais efeito. Pequenos gestos hoje têm grande impacto. Use o charme com sabedoria.

Escorpião (23/10 a 21/11)
A mente tende a fixar no negativo. Compense: celebre o que está dando certo — e com intensidade.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Boa vontade, sim; ingenuidade, não. Ajude sem se expor a golpes. Olhar atento preserva sua generosidade.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Sorrisos e simpatia podem abrir portas. Aceite aproximações sinceras e observe intenções com calma.

Aquário (21/1 a 19/2)
Cenário complexo? Respire, racionalize e ataque o que está ao alcance. Pânico só atrapalha.

Peixes (20/2 a 20/3)
Hora de socializar. Vista-se bem, circule e reencontre pessoas. Bons contatos virão daí.

Fonte: Correio Braziliense – Horóscopo de Oscar Quiroga.
Redigido por Contilnet

