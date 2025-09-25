Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira

Veja o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira, 25 de setembro, com a Lua crescente em Escorpião trazendo intensidade e necessidade de decisões firmes.

Áries (21/3 a 20/4)

Hora de tomar atitudes mais firmes, mas cuidado para não atropelar pessoas importantes para o seu futuro.

Touro (21/4 a 20/5)

As tensões nos relacionamentos são passageiras. Evite radicalizar para não deixar marcas desnecessárias.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mantenha o controle da situação, mesmo que precise contrariar aliados. A tensão exige sabedoria.

Câncer (21/6 a 21/7)

Mesmo com queixas e resistências, siga firme nas suas decisões. Quem critica agora poderia explorar você depois.

Leão (22/7 a 22/8)

Não caia na brutalidade ao lidar com situações difíceis. A negociação ainda é seu melhor caminho.

Virgem (23/8 a 22/9)

Seu olhar para a ordem em meio ao caos faz parte do destino. É nesse contraste que você encontra propósito.

Libra (23/9 a 22/10)

Distinguir facilidades ilusórias de verdadeiras oportunidades será essencial. Prefira o caminho mais sólido.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Chutar o balde pode aliviar, mas não torne isso rotina. Meça bem as consequências antes de agir.

Sagitário (22/11 a 21/12)

As emoções intensas podem assumir o controle. Mantenha os pés no chão para não se perder no caos.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Em discussões sobre prioridades, pense no que beneficia a maioria. O equilíbrio trará melhores resultados.

Aquário (21/1 a 19/2)

A paciência está curta, mas evite atitudes impulsivas. Respire antes de chutar o balde.

Peixes (20/2 a 20/3)

Sua mente pode insistir em prever o pior, mas siga fazendo o necessário para as coisas darem certo.

📌 Fonte: Oscar Quiroga/ Correio Braziliense

✍️ Redigido por ContilNet