Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

IGNORÂNCIA VOLUNTÁRIA

Data estelar: Saturno reingressa em Peixes.

Gostaríamos de descobrir provas irrecusáveis de conspirações de grupos privilegiados para manter o povo submisso, mas o que temos são apenas fantasias elaboradas que soam como ficção científica. Na prática, não há conspiração organizada, porque seria impossível manter milhões de pessoas fiéis a um plano secreto.

O ponto central, no entanto, é que não há necessidade de conspirações: o próprio ser humano, em busca de conforto e entretenimento, muitas vezes escolhe se manter na ignorância e, assim, acaba manipulado.

Confira, abaixo, as previsões para esta segunda-feira (1º/9):

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seu entusiasmo em situações inesperadas mostra que algo interessante está em andamento, mesmo que ainda não seja possível interpretar exatamente o que é.

TOURO (21/4 a 20/5)

Evite se apegar ao passado. A vida segue adiante e, se você não participar ativamente, ela passa por cima de você.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A alegria é um sinal de que coisas boas estão acontecendo. Não se preocupe tanto em interpretar, mas em colocar ideias em prática.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Mesmo sem certezas, será preciso arriscar alguns movimentos. Apostar sem garantias faz parte deste momento.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O estado de paz que você deseja está próximo, mas o caminho até lá pode parecer o oposto. A vida, às vezes, é contraditória.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Suas intenções começam a ser percebidas, e isso pode ser positivo, pois abre espaço para alianças que ajudarão seus planos a se concretizar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se houvesse colaboração entre todos, tudo seria mais fácil, mas os conflitos parecem predominar. O desafio é lidar com isso de forma equilibrada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Apesar dos sonhos de conquistar tudo apenas pelo pensamento, o esforço físico ainda é necessário para alcançar objetivos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você prefere olhar para o futuro, mas assuntos do passado exigem atenção e precisam ser resolvidos agora.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não ceda à pressão dos outros. A pressa gera erros desnecessários. Respeite o seu tempo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nem todos os conselhos que você recebe são sábios. Analise bem antes de seguir qualquer orientação.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As dificuldades podem estar escondendo oportunidades. Reencontre sua força e use a boa vontade para superar os obstáculos.

📌 Fonte: Oscar Quiroga/ Correio Braziliense

✍️ Redigido por Contilnet