Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Data estelar: Mercúrio em quadratura com Urano.

Segundo o astrólogo Oscar Quiroga, o momento pede cautela com ilusões e falsas percepções. O mundo digital, comparado a um espelho que não possui estrutura real, pode confundir a mente humana, levando à perda de discernimento entre fantasia e realidade.

Confira, a seguir, as orientações para cada signo nesta quarta-feira (3/9):

Áries (21/3 a 20/4)

Você tem os instrumentos certos em mãos, mas o cenário parece distorcido. Tolere as incongruências do mundo.

Touro (21/4 a 20/5)

O que você deseja pode custar caro, não em dinheiro, mas em desgaste nos relacionamentos. Avalie antes de agir.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

O mundo não colabora e exige maior tolerância sua. Será preciso lidar com perrengues inúteis, mas inevitáveis.

Câncer (21/6 a 21/7)

Mesmo sendo claro, há risco de má interpretação. Cuidado para não gerar novos conflitos sem querer.

Leão (22/7 a 22/8)

Sua segurança depende de decisões difíceis. Enfrente contratempos com dignidade, fazendo o necessário.

Virgem (23/8 a 22/9)

Contratempos não significam erro de caminho. Quanto mais correto for, mais resistência encontrará.

Libra (23/9 a 22/10)

Dilemas e dúvidas aparecem de uma só vez. Evite decisões precipitadas até que a mente esteja mais tranquila.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mesmo com boa vontade, as pessoas enfrentam dificuldades em ajudar. O caos atual atrapalha até os melhores esforços.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você seguirá em frente, ainda que contrarie outros. Mas esteja preparado para arcar com os possíveis conflitos.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Pensamentos não bastam para realizar. Se tivessem poder absoluto, o resultado seria caótico. Reflita sobre seus desejos.

Aquário (21/1 a 19/2)

Medos não devem guiar suas escolhas. Só agindo você descobrirá o que é possível e o que não é.

Peixes (20/2 a 20/3)

Situações complexas pedem sabedoria. Busque soluções que beneficiem a maioria, e não apenas você.

📌 Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense