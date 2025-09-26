Humorista de ‘A Praça é Nossa’ é condenado a 18 anos de prisão por abusar da filha de 7 anos

O humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido pelo personagem Jorge da Borracharia, do programa “A Praça é Nossa” (SBT), foi condenado a mais de 18 anos de prisão por abuso sexual da própria filha, de 7 anos.

A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) na última quinta-feira (25/09). O caso tramita em segredo de justiça na 6ª Vara de Família de Porto Alegre, onde também corre um processo relacionado à guarda da criança. Atualmente, a convivência do pai com a filha é assistida, com o objetivo de resguardar a menor.

Segundo a advogada da vítima, Aline Rübenich, a menina é fruto de um relacionamento breve entre os pais, que eram amigos. Cristiano Pereira nunca havia reconhecido oficialmente a filha nem mantido convivência regular, mas passou a ter contato com a criança por iniciativa da mãe.

Durante uma dessas visitas, a mãe percebeu sinais de abuso e acionou imediatamente a polícia. Foi registrado boletim de ocorrência, a criança passou por exame de corpo de delito, e o processo criminal foi iniciado. A defesa do humorista, por sua vez, busca a guarda da menina, alegando prática de alienação parental por parte da mãe.

Com informações da Contigo!