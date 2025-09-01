Hytalo Santos pediu informações sobre a reputação fora da prisão

Preso desde o dia 15 de agosto, o influenciador Hytalo Santos tem demonstrado preocupação com a repercussão do caso de exploração de menores pelo qual é investigado. Segundo Carlos Othon, diretor de operações da Polícia Civil da Paraíba, o influenciador chegou a questionar policiais sobre sua imagem pública durante a transferência de São Paulo para João Pessoa.

Ao perceber uma multidão na porta do presídio na Paraíba, Hytalo tentou conversar com os agentes:

“Ele perguntou se aquelas pessoas estavam protestando contra ou a favor dele”, revelou o diretor ao Jornal da Band.

Hytalo e o marido, Euro, foram transferidos no último dia 28 de agosto e estão em uma ala exclusiva para a comunidade LGBTQIAPN+, junto a outros três detentos. Apenas familiares e advogados podem visitar o casal.

Polícia detalha plano de fuga do casal

As investigações revelaram que o casal já havia iniciado um plano de fuga antes da prisão. Imagens exibidas pelo Jornal da Band mostram Euro abastecendo um carro de luxo em um posto de gasolina em São Paulo, veículo que acabou apreendido no momento da detenção.

No mesmo dia, Hytalo viajou de Recife para São Paulo de avião, poucos dias após a denúncia feita pelo youtuber Felca, que o acusou de exploração sexual de menores em um vídeo sobre adultização.

Segundo a Polícia Civil da Paraíba, a dupla se instalou em uma casa provisória na capital paulista para preparar a fuga.

“Eles estavam sendo investigados e havia a possibilidade iminente da expedição de um mandado de prisão. Todo esse contexto nos leva à conclusão de que a residência funcionava como uma base provisória para a elaboração da fuga”, explicou Carlos Othon.

📍 Fonte: Jornal da Band

✍️ Redigido por ContilNet