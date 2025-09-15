Iapen convoca servidores aprovados no concurso da Polícia Penal para posse; saiba mais

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), convocou os candidatos aprovados no concurso público para cargos administrativos e da Polícia Penal do Estado. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (15).

Os candidatos devem realizar a inspeção médica, apresentar a documentação exigida e tomar posse até o dia 13 de outubro de 2025, conforme determina o Edital nº 001 SEAD/IAPEN, de 19 de junho de 2023, e os decretos de nomeação nº 11.290-P e nº 11.291-P, de 11 de setembro de 2025.

A inspeção médica deverá ser feita na Junta Médica Oficial do Estado, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, e inclui avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de exames laboratoriais como hemograma e glicemia em jejum. Os candidatos devem apresentar exames realizados nos últimos 90 dias e podem ser solicitados novos testes durante a avaliação.

A entrega de documentos deve ser feita nos endereços do Iapen, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e inclui uma série de itens, como documentos pessoais, comprovantes de escolaridade, certificados profissionais, certidões negativas, comprovantes de dependentes, declarações diversas e o atestado de sanidade e capacidade física e mental emitido pela Junta Médica Oficial do Estado.

O candidato que estiver fora do Acre também poderá realizar os exames em outro estado, desde que apresente os laudos à Junta Médica Oficial, pessoalmente ou por procurador legalmente habilitado.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a SEAD pelo e-mail [email protected] ou pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), pelo telefone (68) 3215-2621.

Confira o documento:

Convocação Iapen