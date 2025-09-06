06/09/2025
Iapen divulga nome de presos fugitivos e suspende visitas em presídio de Cruzeiro do Sul

Fugitivos foram identificados pelo Iapen e medida de suspensão de visitas foi autorizada pela Justiça

Em nota oficial, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou a identidade dos oito detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, na tarde deste sábado (6). A fuga foi registrada no bloco 7, cela 725, por volta das 15 horas.

Iapen divulga nome de presos fugitivos e suspende visitas em presídio de Cruzeiro do Sul. Foto: Reprodução

Segundo informações repassadas pela entidade, os presos abriram uma cavidade na parede da cela e conseguiram sair do local sem serem vistos. Equipes de segurança já iniciaram as buscas na tentativa de recapturar os fugitivos.

O Instituto informou ainda que, em razão do episódio, as visitas que estavam previstas para este domingo (7) foram suspensas, com autorização judicial. A medida, segundo o órgão, também faz parte de uma verificação completa da estrutura do presídio.

“O Iapen informa que, devido o trabalho de buscas e de uma verificação de estrutura em todo o presídio, as visitas que estavam previstas para esse domingo estão suspensas, com autorização judicial”, destaca.

As forças de segurança seguem em operação na região para localizar os foragidos. O Iapen reforçou que qualquer informação sobre o paradeiro dos detentos pode ser repassada anonimamente às autoridades.

Confira a lista dos detentos que fugiram:

