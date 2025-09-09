Idosa de 61 anos é sequestrada e libertada após 12 horas de negociação

Uma mulher de 61 anos foi sequestrada na tarde deste sábado (6) no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, e libertada cerca de 12 horas depois em Itapecerica da Serra, na região metropolitana.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi abordada por criminosos ao chegar de carro em casa por volta das 17h. A família acionou a Polícia Militar, que localizou momentos depois o veículo usado no sequestro, um Duster com placas falsas, abandonado.

A mulher permaneceu sob o controle dos criminosos até aproximadamente 4h deste domingo (7), quando foi liberada sem que mais detalhes sobre sua condição fossem divulgados pelas autoridades.

A SSP informou que a 3ª Delegacia Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) segue investigando o caso, com diligências em andamento para identificar e prender os responsáveis pelo crime.