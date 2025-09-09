Ieptec abre processo seletivo para formação de cadastro de reserva de docentes bolsistas

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma eletrônica, acessando o site oficial processoseletivo.ieptec.ac.gov.br. O prazo para se inscrever vai das 08h do dia 09 de setembro até as 23h59 do dia 14 de setembro de 2025.
No momento da inscrição, o candidato deve preencher um formulário com dados pessoais e anexar o currículo, conforme o modelo do Anexo II, além de cópias de documentos de identificação, comprovantes de escolaridade, titulação, certificados de cursos e comprovações de experiência profissional. É importante notar que não será aceita nenhuma alteração após a efetivação da inscrição.
Os valores das bolsas variam de acordo com a escolaridade e a carga horária semanal, conforme o quadro 1 do edital: Doutorado: R$ 1.920,00 (20h), R$ 2.880,00 (30h) e R$ 3.840,00 (40h); Mestrado: R$ 1.840,00 (20h), R$ 2.760,00 (30h) e R$ 3.680,00 (40h); Especialização: R$ 1.760,00 (20h), R$ 2.640,00 (30h) e R$ 3.520,00 (40h); Superior Completo: R$ 1.680,00 (20h), R$ 2.520,00 (30h) e R$ 3.360,00 (40h); e Superior Incompleto: R$ 1.440,00 (20h), R$ 2.160,00 (30h) e R$ 2.880,00 (40h).
A carga horária semanal é flexível e pode ser alterada conforme a necessidade da instituição.
O processo seletivo será dividido em três etapas: Análise das Condições de Elegibilidade das Inscrições (caráter eliminatório): Verificação do correto preenchimento do formulário e da entrega da documentação obrigatória; Análise Curricular (caráter eliminatório e classificatório): Análise do currículo dos candidatos, que terá um valor de 70 pontos. A pontuação será baseada em titulação, qualificação profissional e experiência profissional; Capacitação Pedagógica (caráter eliminatório): Os candidatos aprovados nas fases anteriores passarão por uma capacitação online de 20 horas. A aprovação dependerá de dois instrumentos de avaliação: uma prova objetiva no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e a elaboração de um Plano de Aula utilizando Inteligência Artificial (IA). A etapa também inclui a gravação de um vídeo de 1 a 2 minutos. O candidato deve alcançar no mínimo 10 pontos para ser aprovado.
O edital reserva um mínimo de 5% das vagas para pessoas com deficiência, de acordo com o Decreto 9.508/2018. Os atos oficiais do processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), no endereço eletrônico. Confira o edital na íntegra abaixo: