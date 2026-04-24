24/04/2026
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Além do 1º de maio, veja os feriados de segunda em 2026

Nove dos dez feriados nacionais de 2026 cairão em dias úteis

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 07:43
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Além do 1º de maio, veja os feriados de segunda em 2026
Imagem ilustrativa: Freepik

Se 2025 foi um ano de feriados aos finais de semana, 2026 chega para compensar o trabalhador brasileiro. Dos 10 feriados nacionais, nada menos que nove cairão em dias de semana, permitindo o famoso “fim de semana prolongado” sem a necessidade de gastar dias de férias.

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O Combo de Sextas e Segundas-feiras

A grande vantagem deste ano é a concentração de folgas que colam no sábado e domingo. O primeiro grande exemplo é o Dia do Trabalhador (1º de maio), que cai em uma sexta-feira. Mas a lista de “segundas-feiras de folga” é ainda maior:

Feriado Data em 2026 Dia da Semana
Independência do Brasil 07 de Setembro Segunda-feira
Nossa Sra. Aparecida 12 de Outubro Segunda-feira
Finados 02 de Novembro Segunda-feira

Outras Oportunidades de Ouro

Além das segundas, o calendário reserva ótimas notícias para o final do segundo semestre:

  • Dia da Consciência Negra (20/11): Cairá em uma sexta-feira, garantindo três dias de descanso.

  • Natal (25/12): Também será celebrado em uma sexta-feira, facilitando as viagens em família.

  • Corpus Christi (04/06): Como tradicionalmente cai em uma quinta-feira, é a maior chance de “enforcamento” da sexta para quem trabalha em regime de ponto facultativo.

Com informações do Diario do Comercio.

Dicas para Maximizar o Descanso

Para aproveitar cada data, a organização antecipada é fundamental:

  1. Check-list na Empresa: Verifique se sua empresa adota os pontos facultativos (como a véspera de Natal e Ano Novo após as 13h).

  2. Turismo Regional: Como os feriados são nacionais, os destinos turísticos costumam lotar. Reservar com 3 a 4 meses de antecedência pode garantir preços até 30% menores.

  3. Regulamentações Locais: Fique atento aos feriados estaduais e municipais, que podem criar folgas ainda mais longas em cidades específicas.

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