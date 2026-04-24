Além do 1º de maio, veja os feriados de segunda em 2026

Nove dos dez feriados nacionais de 2026 cairão em dias úteis

Se 2025 foi um ano de feriados aos finais de semana, 2026 chega para compensar o trabalhador brasileiro. Dos 10 feriados nacionais, nada menos que nove cairão em dias de semana, permitindo o famoso “fim de semana prolongado” sem a necessidade de gastar dias de férias.

O Combo de Sextas e Segundas-feiras

A grande vantagem deste ano é a concentração de folgas que colam no sábado e domingo. O primeiro grande exemplo é o Dia do Trabalhador (1º de maio), que cai em uma sexta-feira. Mas a lista de “segundas-feiras de folga” é ainda maior:

Feriado Data em 2026 Dia da Semana Independência do Brasil 07 de Setembro Segunda-feira Nossa Sra. Aparecida 12 de Outubro Segunda-feira Finados 02 de Novembro Segunda-feira

Outras Oportunidades de Ouro

Além das segundas, o calendário reserva ótimas notícias para o final do segundo semestre:

Dia da Consciência Negra (20/11): Cairá em uma sexta-feira , garantindo três dias de descanso.

Natal (25/12): Também será celebrado em uma sexta-feira , facilitando as viagens em família.

Corpus Christi (04/06): Como tradicionalmente cai em uma quinta-feira, é a maior chance de “enforcamento” da sexta para quem trabalha em regime de ponto facultativo.

Com informações do Diario do Comercio.

Dicas para Maximizar o Descanso

Para aproveitar cada data, a organização antecipada é fundamental: