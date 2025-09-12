Ifac abre vaga para professor substituto de Engenharia Florestal em Tarauacá

O Instituto Federal do Acre (IFAC) divulgou Processo Seletivo para Professor Substituto de Engenharia Florestal no Campus Tarauacá. A contratação é por 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 3.412,63 e R$ 6.356,02, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, auxílio-pré-escolar de R$ 484,90 por dependente (até 6 anos incompletos) e auxílio-transporte.
Inscrições e como participar
-
Período: de 12 a 17 de setembro de 2025
-
Onde: pelo e-mail [email protected]
-
Taxa: não haverá cobrança
Requisito
-
Graduação na área de Engenharia Florestal (ou conforme previsto no edital para a área ofertada).
Etapas da seleção
-
Prova de títulos
-
Prova didática (prevista para 29 de setembro de 2025)
Vigência do processo
-
Validade de 12 meses a partir do primeiro contrato, prorrogável por igual período, conforme interesse da administração.
Para detalhes completos (cronograma, documentos exigidos e critérios de avaliação), consulte o edital.
Links
Fonte: Edital do IFAC – Campus Tarauacá
Redigido por: ContilNet