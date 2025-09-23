IML do Amazonas procura familiares de acreano de 60 anos morto em pronto-socorro de Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus está à procura dos familiares de Manoel Sebastião Gomes da Silva, de 60 anos, natural do Acre, que faleceu por causas naturais na capital amazonense. O corpo aguarda reconhecimento e liberação pela família.

Segundo o prontuário, Manoel foi encaminhado ao IML na última segunda-feira (22) após o óbito no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. A identificação foi confirmada por exame de confronto necropapiloscópico, que compara impressões digitais a registros civis. O procedimento contou com o trabalho de peritos do IML e do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

De acordo com a instituição, o corpo permanece disponível para reconhecimento por até 30 dias. Caso nenhum familiar compareça dentro do prazo, será realizado sepultamento como não identificado em Manaus.

A liberação deve ser feita exclusivamente por parentes, que precisam procurar o setor de Coordenação Operacional do IML. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O Instituto reforça que informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040. A sede fica localizada na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte da capital.