Incêndio destrói toneladas de papelão e causa prejuízo de R$ 100 mil em fábrica de Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta quarta-feira (3), a área externa da fábrica Acre Papéis, localizada no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco. As chamas consumiram toneladas de papelão reciclável e causaram um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil.

Segundo a proprietária da empresa, o fogo começou em uma área de mata às margens do igarapé Judia e, levado pelo vento, atingiu o lote de papelão armazenado a céu aberto. A suspeita é de que fagulhas provenientes da queimada na vegetação tenham provocado a ignição.

O galpão principal da fábrica não foi atingido, o que evitou danos ainda maiores. No local estavam armazenados outros materiais destinados à reciclagem, preservados do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente, controlaram as chamas e evitaram que o fogo avançasse para imóveis vizinhos. A corporação confirmou que havia risco de propagação, mas a atuação das guarnições impediu o agravamento da situação.

