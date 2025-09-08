Incêndio em área verde, a caminho do aeroporto, deixa BR-364 tomada por fumaça; VÍDEO

Grande quantidade de fumaça preocupa motoristas na Estrada do Custódio Freire, próximo ao aeroporto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Motoristas e moradores da região relataram a presença de uma grande quantidade de fumaça na Estrada do Custódio Freire, BR-364, na rota para o Aeroporto Internacional de Rio Branco. Imagens gravadas por um motoboy mostram o que aparenta ser um incêndio de grandes proporções na área rural.

Grande quantidade de fumaça preocupa motoristas na Estrada do Custódio Freire, próximo ao aeroporto/Foto: Reprodução

Ainda não há informações oficiais sobre a origem do fogo, nem sobre possíveis danos ou risco à população. A fumaça chamou atenção de quem passava pela via, provocando preocupação entre motoristas devido à visibilidade reduzida.

 Moradores da região orientam cautela ao trafegar pela estrada até que haja confirmação de controle do incêndio. Mais informações sobre o ocorrido serão divulgadas assim que houver posicionamento oficial das autoridades competentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Rio Branco registra quase 20 novos casos de Covid-19 em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.