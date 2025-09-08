Incêndio em área verde, a caminho do aeroporto, deixa BR-364 tomada por fumaça; VÍDEO

Motoristas e moradores da região relataram a presença de uma grande quantidade de fumaça na Estrada do Custódio Freire, BR-364, na rota para o Aeroporto Internacional de Rio Branco. Imagens gravadas por um motoboy mostram o que aparenta ser um incêndio de grandes proporções na área rural.

Ainda não há informações oficiais sobre a origem do fogo, nem sobre possíveis danos ou risco à população. A fumaça chamou atenção de quem passava pela via, provocando preocupação entre motoristas devido à visibilidade reduzida.

Moradores da região orientam cautela ao trafegar pela estrada até que haja confirmação de controle do incêndio. Mais informações sobre o ocorrido serão divulgadas assim que houver posicionamento oficial das autoridades competentes.