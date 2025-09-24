Incêndio em Sena Madureira: suspeita é de que dono tenha colocado fogo na própria casa

Na manhã de terça-feira (23), uma casa de madeira localizada na Rua Beira Rio, bairro da vitória, em Sena Madureira, foi destruída por um incêndio.

Imagens gravadas pelos próprios moradores mostram as chamas consumindo a residência e muita fumaça no local.

Ao que tudo indica, o incêndio foi provocado pelo próprio dono do imóvel que estaria enfrentando alguns problemas.

“Um morador viu ele saindo da casa e, pouco depois, as chamas tomaram conta do local. A suspeita é de que ele tenha ateado fogo na própria casa”, relatou um morador que optou pelo anonimato.

Naquele momento, em face das labaredas, a grande preocupação era que outras casas fossem atingidas. Nesse sentido, a Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio.

“Ao chegar lá, a casa já estava tomada pelas chamas. Usando a técnica necessária, fizemos o resfriamento com duas linhas e foi possível debelar as chamas. Também foi feito o rescaldo para que o incêndio não se reiniciasse”, destacou o soldado Sampaio.

Apesar do ocorrido, não houve moradores feridos. Os danos foram apenas de ordem material.