Incêndio em Sena Madureira: suspeita é de que dono tenha colocado fogo na própria casa

Apesar do ocorrido, não houve moradores feridos. Os danos foram apenas de ordem material

Na manhã de terça-feira (23), uma casa de madeira localizada na Rua Beira Rio, bairro da vitória, em Sena Madureira, foi destruída por um incêndio.

Caso aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Imagens gravadas pelos próprios moradores mostram as chamas consumindo a residência e muita fumaça no local.

Ao que tudo indica, o incêndio foi provocado pelo próprio dono do imóvel que estaria enfrentando alguns problemas.

“Um morador viu ele saindo da casa e, pouco depois, as chamas tomaram conta do local. A suspeita é de que ele tenha ateado fogo na própria casa”, relatou um morador que optou pelo anonimato.

Naquele momento, em face das labaredas, a grande preocupação era que outras casas fossem atingidas. Nesse sentido, a Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio.

“Ao chegar lá, a casa já estava tomada pelas chamas. Usando a técnica necessária, fizemos o resfriamento com duas linhas e foi possível debelar as chamas. Também foi feito o rescaldo para que o incêndio não se reiniciasse”, destacou o soldado Sampaio.

Apesar do ocorrido, não houve moradores feridos. Os danos foram apenas de ordem material.

