Indígena é encontrado morto com sinais de espancamento em praia no Acre; é o 2º caso em poucos dias

O corpo apresentava sinais de espancamento, indicando que a vítima foi alvo de violência brutal

Um homem identificado como Francisco Paiva Kulina, de 39 anos, foi encontrado morto na noite de sexta-feira (5) na principal praia de Feijó, município a 350 quilômetros de Rio Branco. O corpo apresentava sinais de espancamento, indicando que a vítima foi alvo de violência brutal.

Corpo foi encontrado em uma praia de Feijó/Foto: Ilustrativa

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h. Segundo os agentes, o local é frequentemente palco de brigas envolvendo indígenas sob efeito de álcool. Ao chegarem, os policiais constataram que Francisco já não tinha sinais vitais e apresentava várias lesões.

Testemunhas apontaram dois possíveis envolvidos no crime. Em menos de duas horas, uma equipe do 7º Batalhão conseguiu localizar e prender um dos suspeitos, que foi levado para a Delegacia Geral de Polícia Civil. O segundo acusado ainda está foragido.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a motivação do homicídio e esclarecer em que circunstâncias ocorreu.

Este é o segundo assassinato em Feijó em menos de uma semana. Na última segunda-feira (1º), Izaqueu Souza de Oliveira foi sequestrado, degolado e enterrado em uma cova rasa na cidade.

