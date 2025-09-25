Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

A influenciadora Zuza Beine, de 14 anos, morreu no dia 22 de setembro após uma longa batalha contra a leucemia mieloide aguda, diagnosticada quando tinha 3 anos. Zuza documentou o tratamento por mais de uma década, conquistando milhões de seguidores com relatos francos sobre dor, esperança e gratidão. A família confirmou a morte em publicações nas redes sociais nesta semana. Metrópoles+2ABC News+2

Segundo os familiares, Zuza “viveu 11 dos seus 14 anos com um câncer implacável, mas viveu de forma plena e grata”, mensagem que ecoou entre fãs e criadores de conteúdo que prestaram homenagens online. A imprensa internacional destacou que a adolescente sobreviveu ao câncer cinco vezes e passou por três transplantes de medula óssea durante a trajetória. People.com

Entre as manifestações, o cantor Noah Kahan lamentou a perda e disse estar “de coração partido”, após a família relatar que Zuza “partiu” ouvindo suas músicas. People.com

📌 Fonte: Metrópoles; ABC News; People. Metrópoles+2ABC News+2

✍️ Redigido por ContilNet