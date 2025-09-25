25/09/2025
Universo POP
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia

Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Zuza Beine ficou conhecida por compartilhar, com milhões de seguidores, a rotina de tratamentos e mensagens de gratidão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A influenciadora Zuza Beine, de 14 anos, morreu no dia 22 de setembro após uma longa batalha contra a leucemia mieloide aguda, diagnosticada quando tinha 3 anos. Zuza documentou o tratamento por mais de uma década, conquistando milhões de seguidores com relatos francos sobre dor, esperança e gratidão. A família confirmou a morte em publicações nas redes sociais nesta semana. Metrópoles+2ABC News+2

Reprodução/Instagram @zuzas_way_to_healing

Segundo os familiares, Zuza “viveu 11 dos seus 14 anos com um câncer implacável, mas viveu de forma plena e grata”, mensagem que ecoou entre fãs e criadores de conteúdo que prestaram homenagens online. A imprensa internacional destacou que a adolescente sobreviveu ao câncer cinco vezes e passou por três transplantes de medula óssea durante a trajetória. People.com

Entre as manifestações, o cantor Noah Kahan lamentou a perda e disse estar “de coração partido”, após a família relatar que Zuza “partiu” ouvindo suas músicas. People.com

📌 Fonte: Metrópoles; ABC News; People. Metrópoles+2ABC News+2
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost