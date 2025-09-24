Internado há dias em hospital, influenciador do Acre passa por cirurgia e família pede orações

O influenciador digital Rafinha Cavalcante, bastante conhecido em Cruzeiro do Sul, está internado há nove dias no Hospital do Juruá e passará por uma cirurgia de retirada da vesícula. O procedimento, que inicialmente seria considerado de baixo risco, tornou-se mais delicado após alterações em exames de sangue, o que exige maior cuidado da equipe médica.

A esposa dele, Ana, relatou que Rafinha está sedado e recebendo antibióticos fortes neste momento. Segundo ela, a internação prolongada tem abalado o estado psicológico do influenciador, que vem sendo acompanhado por um psicólogo no hospital.

Para ajudar a fortalecer emocionalmente Rafinha, o médico responsável autorizou visitas de amigos e seguidores. Os encontros podem ser feitos das 14h às 15h, no leito 220, até que a cirurgia seja realizada. Ana explicou que essa presença é importante, já que o influenciador não tem familiares na cidade.

“Estamos confiantes em Deus e nas orações de todos. A força e o carinho que temos recebido fazem toda a diferença neste momento”, destacou Ana.

Rafinha Cavalcante é bastante ativo nas redes sociais, onde compartilha seu cotidiano e conteúdos de entretenimento, acumulando milhares de seguidores em Cruzeiro do Sul e na região do Juruá.

