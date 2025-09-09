Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher

Ex-jogador republicou foto sensual de outra mulher e apagou postagem após repercussão negativa

Iza voltou a ser assunto nas redes sociais nesta terça-feira (9), depois de mais uma atitude de Yuri Lima, seu marido e pai de sua filha Nala. O ex-jogador de futebol foi criticado ao usar a função de repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher. Foto: Reprodução

A publicação mostrava a jovem de biquíni rosa com a legenda “Toda gostosa”. O detalhe é que a imagem havia sido postada originalmente em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estaria navegando pelo perfil dela.

Com a repercussão negativa, ele apagou o repost, mas não conseguiu evitar comentários críticos e especulações sobre o relacionamento com a cantora.

O casal já havia enfrentado uma crise em 2024, quando se separou durante a gestação de Iza, após uma traição do então jogador do Mirassol. Em janeiro de 2025, eles anunciaram a reconciliação, depois que Yuri declarou arrependimento, pediu perdão e decidiu encerrar a carreira nos campos para se dedicar à família.

