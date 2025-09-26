Joalheria é assaltada no centro de Cruzeiro do Sul; criminosos agiram de ‘cara limpa’

Uma joalheria localizada no centro de Cruzeiro do Sul foi alvo de um assalto na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro. De acordo com informações, dois homens armados entraram no estabelecimento sem utilizar qualquer disfarce, renderam o proprietário e efetuaram um disparo contra um expositor para ter acesso às joias. Algumas peças foram levadas pelos criminosos.

O que chama a atenção é que, um dia antes do crime, os mesmos homens teriam visitado a loja, tirado fotos e feito perguntas sobre compra e conserto de objetos, além de questionar se o local adquiria ouro. A suspeita é de que a ação tenha servido como reconhecimento do ambiente para planejar o assalto.

O caso ocorreu em uma das áreas mais movimentadas da cidade e gerou preocupação entre comerciantes e moradores em relação à segurança no centro.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas, mas, até o momento, não há informações sobre a localização dos suspeitos. O caso segue em investigação.